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Оборона 02.08.2021 21:19

В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о минометном обстреле ВС Армении автомобиля марки «Урал», принадлежащего азербайджанским военным, и о потерях.

«Распространенная в некоторых социальных сетях информация о, якобы, обстреле армянскими вооруженными силами из минометов автомобиля марки «Урал», принадлежащего азербайджанской армии, в Кельбаджарском направлении и понесенных потерях, не соответствует действительности», - сообщило оборонное ведомство.

По данным ведомства, вся техника ВС Азербайджана находится в полной сохранности в строю.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬ, ФЕЙК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]