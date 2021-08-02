В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о минометном обстреле ВС Армении автомобиля марки «Урал», принадлежащего азербайджанским военным, и о потерях.

«Распространенная в некоторых социальных сетях информация о, якобы, обстреле армянскими вооруженными силами из минометов автомобиля марки «Урал», принадлежащего азербайджанской армии, в Кельбаджарском направлении и понесенных потерях, не соответствует действительности», - сообщило оборонное ведомство.

По данным ведомства, вся техника ВС Азербайджана находится в полной сохранности в строю.

Н.Аббасова