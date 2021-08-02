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Регион 02.08.2021 21:37

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех - туроператор

Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека, пока неясно, является ли он гражданином России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в компании "Интурист".

"По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось вначале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании также заявили, что все расходы по лечению и (при необходимости) репатриации находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ДТП, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]