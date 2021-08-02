Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех - туроператор

Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека, пока неясно, является ли он гражданином России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в компании "Интурист".
"По последней информации, в результате ДТП погибли четыре человека, а не три, как сообщалось вначале. Мы пока не знаем, является ли четвертый погибший гражданином России", - сообщили в пресс-службе туроператора.
В компании также заявили, что все расходы по лечению и (при необходимости) репатриации находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.
В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туриста из Самары. В результате четыре человека погибли, пятеро находятся в больницах в тяжелом состоянии. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.
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