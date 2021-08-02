Президент Грузии назначила выборы в органы местного самоуправления страны на 2 октября 2021г

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.
Соответствующий указ в понедельник подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Текст указа в понедельник распространила администрация грузинского президента. Документ также подписан премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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