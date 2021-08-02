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Регион 02.08.2021 22:30

Президент Грузии назначила выборы в органы местного самоуправления страны на 2 октября 2021г

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.

Соответствующий указ в понедельник подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Текст указа в понедельник распространила администрация грузинского президента. Документ также подписан премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]