Президент Грузии назначила выборы в органы местного самоуправления страны на 2 октября 2021г

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.

Соответствующий указ в понедельник подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Текст указа в понедельник распространила администрация грузинского президента. Документ также подписан премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.