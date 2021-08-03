Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0183 RUR   0.0232 GBR   2.3633 TRY   0.2009

Цена на нефть

02.08 $/bbl   WTI 71.26 -2.69 Brent 72.89 -2.52

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 03.08.2021 04:14

Выручка туристического сектора Турции во II кв. увеличилась на 22,5%, из иностранцев больше всего приехало граждан Украины

Выручка туристического сектора Турции во II квартале 2021 года увеличилась на 22,5%, говорится в сообщении национального статистического института страны TurkStat. Она превысила $3 млрд по сравнению с $2,452 млрд в предыдущем квартале.

Всего страну в апреле-июне посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше уровня первого квартала 2021 года.

Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальная часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Больше всего иностранных туристов во II квартале в Турцию приехало из Украины - 349,196 тыс. человек. На втором месте идут граждане Германии - 236,307 тыс. человек. Из России, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тыс. человек.

TurkStat также сообщает, что около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно. $566 млн приходится на групповые туры.

Иностранные посетители в среднем тратили в Турции в апреле-июне 2021 года $64 в день, а граждане этой страны, проживающие за границей, - $44 в день.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


Российские туроператоры не заметили падения спроса на Турцию из-за лесных пожаров Два отеля и четыре виллы эвакуировали в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму Почти 600 тыс. российских туристов посетили Турцию с января по май Туроператоры смогут развернуть перевозку в Турцию в полном объеме за две недели Турция отменила требование о тестах для россиян с прививкой от коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]