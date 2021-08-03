Выручка туристического сектора Турции во II кв. увеличилась на 22,5%, из иностранцев больше всего приехало граждан Украины

Выручка туристического сектора Турции во II квартале 2021 года увеличилась на 22,5%, говорится в сообщении национального статистического института страны TurkStat. Она превысила $3 млрд по сравнению с $2,452 млрд в предыдущем квартале.

Всего страну в апреле-июне посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше уровня первого квартала 2021 года.

Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальная часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Больше всего иностранных туристов во II квартале в Турцию приехало из Украины - 349,196 тыс. человек. На втором месте идут граждане Германии - 236,307 тыс. человек. Из России, Ирана и Болгарии прибыли более чем по 100 тыс. человек.

TurkStat также сообщает, что около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно. $566 млн приходится на групповые туры.

Иностранные посетители в среднем тратили в Турции в апреле-июне 2021 года $64 в день, а граждане этой страны, проживающие за границей, - $44 в день.