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Дальнее зарубежье 03.08.2021 05:15

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозы вакцины от коронавируса COVID-19, сообщило немецкое издание Sudwest Presse.

В понедельник министр здравоохранения германии Йенс Шпан провел встречу с региональными министрами здравоохранения, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группе риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или Moderna. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее.

Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавируса и защититься от новых штаммов заболевания, отмечает издание.

Ранее Biontech/Pfizer опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".

В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет было принято и в Израиле.

За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусом и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]