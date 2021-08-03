В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

В Германии с сентября начнут предлагать пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в группе риска, ввести третью дозы вакцины от коронавируса COVID-19, сообщило немецкое издание Sudwest Presse.

В понедельник министр здравоохранения германии Йенс Шпан провел встречу с региональными министрами здравоохранения, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группе риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или Moderna. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины были сделаны ранее.

Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавируса и защититься от новых штаммов заболевания, отмечает издание.

Ранее Biontech/Pfizer опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".

В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет было принято и в Израиле.

За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусом и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.