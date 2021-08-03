Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 августа ЦБА установил на уровне 2,0195 манат/1EUR (2 августа - 2,0183 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 августа установил на уровне 0,0233 маната/1RUB (2 августа - 0,0232 маната/1RUB).

Х.Насирзаде