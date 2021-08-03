Канада требует привлечь Иран к ответственности за атаку на японский танкер Mercer Street

Канада осуждает нападение Ирана на танкер Mercer Street и требует привлечь Тегеран к ответственности, говорится в заявлении канадского МИД в твиттере.
"Канада осуждает нападение на Mercer Street, которое международная разведка приписывает Ирану..., поддерживает международное сообщество в обеспечении международной безопасности и привлечении Ирана к ответственности за его безрассудные действия", - заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.
В воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер, и израильская разведка имеет доказательства этого.
В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень большой долей вероятности действия Ирана стали причиной этого инцидента.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье объявил, что Вашингтон также возлагает ответственность за нападение на танкер на Иран. Госсекретарь добавил, что США работают с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий.
Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны.
"Исламская Республика Иран не колеблется при защите ее безопасности и национальных интересов, и она ответит незамедлительно и решительно на любую возможную авантюру", - заявил представитель министерства Саид Хатибзаде.
Он отметил: "(Иран - ИФ) очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".
В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны
Министр Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН
Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, Brent торгуется на уровне $72,84 за баррель
Манат подешевел к евро и рублю
Parker Hannifin приобретает инжиниринговую компанию Meggitt за $8,8 млрд
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса
Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав белорусской спортсменки Тимановской
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог