Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0183 RUR   0.0232 GBR   2.3633 TRY   0.2009

Цена на нефть

02.08 $/bbl   WTI 71.26 -2.69 Brent 72.89 -2.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.08.2021 09:45

Советник Байдена обсудил иранскую угрозу с коллегой из Израиля - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с новым советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, стороны обсудили стратегические вызовы в регионе, включая иранскую угрозу, сообщает Белый дом.

"Салливан и Хулата обсудили стратегические вызовы в регионе, включая угрозу, исходящую от Ирана, и договорились тесно консультироваться по этим вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили нормализацию отношений между Израилем и странами Ближнего Востока.

"Салливан также подчеркнул важность осуществления позитивных шагов в отношении палестинцев, которые имеют решающее значение для мира, безопасности и процветания", - добавили в Белом доме.

Кроме того, Салливан и Хулата затронули тему предстоящего визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, СОВЕТНИКИ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия Госсекретарь США заверил главу МИД Израиля в неизменной поддержке со стороны Вашингтона - госдеп Глава минобороны Израиля выразил надежду, что США смогут предотвратить создание Ираном ядерного оружия США и Израиль отметили необходимость наличия у израильской армии средств защиты от ракетных ударов - Пентагон Глава МИД Израиля заявил Блинкену, что необходимо время для прекращения огня в Газе Байден призвал Нетаньяху минимизировать риск для мирных жителей при ударах по Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]