Два сильных землетрясения зафиксировано у берегов Суматры

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Индийского океана в 243 км западнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:49 во вторник землетрясения находился примерно в 25 км от побережья острова Южный Пагай, расположенного примерно в 90 - 100 км западнее Суматры.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Кроме того, в 03:01 во вторник зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в проливе, разделяющем острова Суматра и Южный Пагай, эпицентр находился в 200 км южнее города Паданг на Суматре.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".
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