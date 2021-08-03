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Происшествия 03.08.2021 09:35

Два сильных землетрясения зафиксировано у берегов Суматры

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Индийского океана в 243 км западнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:49 во вторник землетрясения находился примерно в 25 км от побережья острова Южный Пагай, расположенного примерно в 90 - 100 км западнее Суматры.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в 03:01 во вторник зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром в проливе, разделяющем острова Суматра и Южный Пагай, эпицентр находился в 200 км южнее города Паданг на Суматре.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]