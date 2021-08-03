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Спорт 03.08.2021 09:58

Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав белорусской спортсменки Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия властей Белоруссии в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, принимавшей участие в токийской Олимпиаде, является недопустимым нарушением ее прав и олимпийского духа.

Режим Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) стремится совершить еще один акт транснациональных репрессий: пытается заставить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уехать домой, чтобы лишить ее свободы слова", - написал дипломат в твиттере.

Он подчеркнул: "Такие действия нарушают олимпийский дух, являются оскорблением основных прав и недопустимы".

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар также призвала Минск уважать права граждан.

"Мы призываем белорусские власти уважать основные права граждан, такие, как свободу СМИ и мнений", - сказала Адебар журналистам в понедельник.

Как сообщалось, белорусская легкоатлетка Тимановская ранее распространила видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК): "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Белоруссии, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, она была доставлена представителями белорусской делегации в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там обратилась за защитой к полиции. Позднее представитель МОК Марк Адамс сообщил, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".

Японская пресса сообщила в понедельник, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио.

"Представитель команды Белоруссии вошла в посольство Польши в городе. Она запросила политическое убежище", - говорилось в бегущей строке японского телевидения, в то время как в кадре была крупным планом показана Тимановская.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

Ранее в эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит, пока речь идет только о гуманитарной визе.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЕЛОРУССИЯ, СПОРТСМЕНКА


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