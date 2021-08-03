Талибы штурмуют афганский город Герат, в отдельных районах идут ожесточенные бои

Силы обороны, безопасности, спецназ и бойцы народной мобилизации при поддержке авиации ведут ожесточенные бои с боевиками запрещенного в России движения "Талибан" в городе Герате - центре одноименной провинции на западе Афганистана.

Пресс-центр 207 корпуса афганской национальной армии "Зафар" сообщил во вторник о ликвидации в ходе авиаудара 41 террориста и ранении еще 32.

"Уничтожено оружие и боеприпасы, от террористов были очищены большие районы города Герата, а также населенные пункты Пули-Пуштун, Пули-Малан, Пули-Равашан, Азия Клохи и Хавадех", - говорится в сообщении.

Несмотря на понесенные потери, боевики движения "Талибан" продолжают штурм Герата и его окрестностей, начатый на прошлой неделе. Для захвата города талибы подтянули в регион боевиков из трех соседних провинций.

Общее командование антиталибовскими силами осуществляет бывший губернатор провинции 78-летний Исмаил Хан.

Накануне свою поддержку Хану в обороне Герата выразил временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон

Он написал во вторник на своей странице в твиттере, что обсудил с командующим Исмаилом Ханом обстановку в Герате и выразил "поддержку усилиям, предпринимаемым совместно с афганскими силами обороны и безопасности по защите Герата и его жителей от нападений талибов".