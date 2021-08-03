Талибы штурмуют афганский город Герат, в отдельных районах идут ожесточенные бои

Силы обороны, безопасности, спецназ и бойцы народной мобилизации при поддержке авиации ведут ожесточенные бои с боевиками запрещенного в России движения "Талибан" в городе Герате - центре одноименной провинции на западе Афганистана.
Пресс-центр 207 корпуса афганской национальной армии "Зафар" сообщил во вторник о ликвидации в ходе авиаудара 41 террориста и ранении еще 32.
"Уничтожено оружие и боеприпасы, от террористов были очищены большие районы города Герата, а также населенные пункты Пули-Пуштун, Пули-Малан, Пули-Равашан, Азия Клохи и Хавадех", - говорится в сообщении.
Несмотря на понесенные потери, боевики движения "Талибан" продолжают штурм Герата и его окрестностей, начатый на прошлой неделе. Для захвата города талибы подтянули в регион боевиков из трех соседних провинций.
Общее командование антиталибовскими силами осуществляет бывший губернатор провинции 78-летний Исмаил Хан.
Накануне свою поддержку Хану в обороне Герата выразил временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон
Он написал во вторник на своей странице в твиттере, что обсудил с командующим Исмаилом Ханом обстановку в Герате и выразил "поддержку усилиям, предпринимаемым совместно с афганскими силами обороны и безопасности по защите Герата и его жителей от нападений талибов".
В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны
Министр Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН
Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, Brent торгуется на уровне $72,84 за баррель
Манат подешевел к евро и рублю
Parker Hannifin приобретает инжиниринговую компанию Meggitt за $8,8 млрд
Коронавирус выявлен еще у 18 человек, связанных с Олимпиадой в Токио
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса
Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав белорусской спортсменки Тимановской
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог