Число заражений COVID-19 в мире приближается к 199 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 198 млн 933 тыс. 145, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 236 тыс. 469 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 131 тыс. 438 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 тыс. 679.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 726 тыс. 507, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 425 тыс. 195.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 19 млн 953 тыс. 501 заболевший, умерло 557 тыс. 223 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 545,2. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 891 человек, в Индии - 305, Бразилии - 2 тыс. 602.