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03.08.2021 10:09

Пресс-релиз

С 31 июля по 1 августа 2021 года Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с Бакинско-Азербайджанской Епархией Русской Православной Церкви при финансовой поддержке Банка ВТБ (Азербайджан) провели выездные тренинги, а также интеллектуальные игрыв городе Гусары для детей Воскресной школы.

Образовательная часть тренинга была посвящена развитию финансовой грамотности, а игры были направлены на выявление лидерских качеств и развитие командного духа.

Завершающим этапом поездки стала интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?».

Фото можно посмотреть здесь https://disk.yandex.ru/client/photo.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]