Пресс-релиз

С 31 июля по 1 августа 2021 года Русский дом в Баку (РИКЦ) совместно с Бакинско-Азербайджанской Епархией Русской Православной Церкви при финансовой поддержке Банка ВТБ (Азербайджан) провели выездные тренинги, а также интеллектуальные игрыв городе Гусары для детей Воскресной школы.
Образовательная часть тренинга была посвящена развитию финансовой грамотности, а игры были направлены на выявление лидерских качеств и развитие командного духа.
Завершающим этапом поездки стала интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?».
Фото можно посмотреть здесь https://disk.yandex.ru/client/photo.
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