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Дальнее зарубежье 03.08.2021 12:46

Талибы на встрече с представителями ЕС заявили о приверженности мирному диалогу для урегулирования в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Европейского Союза Энрике Мора и специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон встретились в столице Катара с делегацией движения "Талибан", сообщил во вторник утром пресс-секретарь талибов в Дохе Мухаммад Наим.

Талибов представлял глава переговорной группы движения шейх Абдул Хаким Хаккани.

"В нынешней ситуации обсуждались вопросы предотвращения жертв среди гражданского населения, негативная пропаганда против Исламского Эмирата (государство под контролем талибов, существовавшее в Афганистане в 1996 - 2001 гг.) и хорошие отношения, основанные на взаимодействии. Исламский Эмират привержен миру и предпочитает решать вопросы путем диалога", - отмечается в сообщении.

Наим заявил, что "следует избегать военных и провокационных высказываний, поскольку безответственные и провокационные высказывания подрывают мирный процесс".

Несмотря на заявление политического крыла талибов о приверженности мирному урегулированию, министерство обороны Афганистана сообщает о продолжающихся ожесточенных боях в ряде районов страны.

В течении последних суток интенсивные боевые действия в провинциях Гильменд за контроль над городом Лашкаргох, Герат, Нуристан, Логар, Кандагар, Урузган, Джаузджан, Балх, Саманган, Каписа и Баглан.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЕС, ТАЛИБАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]