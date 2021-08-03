Талибы на встрече с представителями ЕС заявили о приверженности мирному диалогу для урегулирования в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Европейского Союза Энрике Мора и специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон встретились в столице Катара с делегацией движения "Талибан", сообщил во вторник утром пресс-секретарь талибов в Дохе Мухаммад Наим.
Талибов представлял глава переговорной группы движения шейх Абдул Хаким Хаккани.
"В нынешней ситуации обсуждались вопросы предотвращения жертв среди гражданского населения, негативная пропаганда против Исламского Эмирата (государство под контролем талибов, существовавшее в Афганистане в 1996 - 2001 гг.) и хорошие отношения, основанные на взаимодействии. Исламский Эмират привержен миру и предпочитает решать вопросы путем диалога", - отмечается в сообщении.
Наим заявил, что "следует избегать военных и провокационных высказываний, поскольку безответственные и провокационные высказывания подрывают мирный процесс".
Несмотря на заявление политического крыла талибов о приверженности мирному урегулированию, министерство обороны Афганистана сообщает о продолжающихся ожесточенных боях в ряде районов страны.
В течении последних суток интенсивные боевые действия в провинциях Гильменд за контроль над городом Лашкаргох, Герат, Нуристан, Логар, Кандагар, Урузган, Джаузджан, Балх, Саманган, Каписа и Баглан.
Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского
В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны
Татнефть в июле увеличила добычу на 17,4% год к году, к июню - на 3,9%
Китайская Great Wall с осени переведет российский автозавод на работу в две смены
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе $43,6 млн
Президент Азербайджана открыл 6-ой бакинский Центр ASAN
МЧС Азербайджана привлек свыше 130 человек к тушению лесного пожара в Ярдымлы
В мире зафиксировали более 180 млн случаев выздоровления от COVID-19
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог