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Дальнее зарубежье 03.08.2021 13:03

Кабул призывает ООН оказать давление на талибов с целью прекратить войну в Афганистане

Министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар обсудил со специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану Деборой Лайонс участившиеся атаки талибов на города и совершенные ими преступления против человечности.

"Атмар призвал Организацию Объединенных Наций и международное сообщество оказать максимальное давление на талибов, чтобы они прекратили убивать афганский народ и согласились на политическое соглашение", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД Афганистана.

Отмечается, что "приоритетом афганского народа и правительства является немедленное прекращение огня и достижение всеобъемлющего мирного соглашения".

Глава афганского МИД также осудил нападение боевиков движения "Талибан" на офис ООН в провинции Герат.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]