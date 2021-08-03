Кабул призывает ООН оказать давление на талибов с целью прекратить войну в Афганистане

Министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар обсудил со специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану Деборой Лайонс участившиеся атаки талибов на города и совершенные ими преступления против человечности.

"Атмар призвал Организацию Объединенных Наций и международное сообщество оказать максимальное давление на талибов, чтобы они прекратили убивать афганский народ и согласились на политическое соглашение", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД Афганистана.

Отмечается, что "приоритетом афганского народа и правительства является немедленное прекращение огня и достижение всеобъемлющего мирного соглашения".

Глава афганского МИД также осудил нападение боевиков движения "Талибан" на офис ООН в провинции Герат.