Кабул призывает ООН оказать давление на талибов с целью прекратить войну в Афганистане

Министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар обсудил со специальным представителем генерального секретаря ООН по Афганистану Деборой Лайонс участившиеся атаки талибов на города и совершенные ими преступления против человечности.
"Атмар призвал Организацию Объединенных Наций и международное сообщество оказать максимальное давление на талибов, чтобы они прекратили убивать афганский народ и согласились на политическое соглашение", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД Афганистана.
Отмечается, что "приоритетом афганского народа и правительства является немедленное прекращение огня и достижение всеобъемлющего мирного соглашения".
Глава афганского МИД также осудил нападение боевиков движения "Талибан" на офис ООН в провинции Герат.
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