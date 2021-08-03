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Транспорт и связь 03.08.2021 13:44

Китайская Great Wall с осени переведет российский автозавод на работу в две смены

Российское предприятие китайского автопроизводителя Great Wall, выпускающего автомобили под брендом Haval на заводе под Тулой, планирует с осени перейти на двухсменный режим работы, сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области.

"Стало известно, что в сентябре 2021 года завод Haval в Тульской области перейдет на двухсменный режим работы. Необходимость в данном решении обусловлена повышенным спросом на новый кроссовер Jolion. Последний дебютировал на российском рынке во второй половине мая, а уже в июле оказался в пятерке самых продаваемых китайских автомобилей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Great Wall в январе-июне 2021 года увеличила продажи автомобилей в РФ в 2,4 раза - до 16 тыс. 235 единиц. Самой популярной моделью бренда по-прежнему является кроссовер Haval F7 (продажи выросли в 1,7 раза). Количество проданных кроссоверов-купе Haval F7x возросло почти в 3 раза.

В июне 2021 года в РФ было продано 3 тыс. 509 автомобилей Haval (рост в 2,4 раза к июню 2020 года). В том числе продажи Haval Jolion составили 907 единиц.

Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. Кроссовер выпускается в режиме полного производственного цикла.

Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время на предприятии выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный городской кроссовер Jolion. Компания имеет 101 дилерский центр в регионах России и ряде стран СНГ.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В настоящее время рядом с автозаводом ведется строительство завода автомобильных двигателей компании Haval. Площадь нового завода составит 10 тыс. кв. метров, производственная мощность предприятия - 80 тыс. двигателей в год. Строительство планируется закончить к концу 2022 года. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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Тэги: РОССИЯ, HAVAL, ЗАВОД, РАБОТА


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