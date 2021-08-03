Китайская Great Wall с осени переведет российский автозавод на работу в две смены

Российское предприятие китайского автопроизводителя Great Wall, выпускающего автомобили под брендом Haval на заводе под Тулой, планирует с осени перейти на двухсменный режим работы, сообщается на сайте Корпорации развития Тульской области.
"Стало известно, что в сентябре 2021 года завод Haval в Тульской области перейдет на двухсменный режим работы. Необходимость в данном решении обусловлена повышенным спросом на новый кроссовер Jolion. Последний дебютировал на российском рынке во второй половине мая, а уже в июле оказался в пятерке самых продаваемых китайских автомобилей", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Great Wall в январе-июне 2021 года увеличила продажи автомобилей в РФ в 2,4 раза - до 16 тыс. 235 единиц. Самой популярной моделью бренда по-прежнему является кроссовер Haval F7 (продажи выросли в 1,7 раза). Количество проданных кроссоверов-купе Haval F7x возросло почти в 3 раза.
В июне 2021 года в РФ было продано 3 тыс. 509 автомобилей Haval (рост в 2,4 раза к июню 2020 года). В том числе продажи Haval Jolion составили 907 единиц.
Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. Кроссовер выпускается в режиме полного производственного цикла.
Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время на предприятии выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный городской кроссовер Jolion. Компания имеет 101 дилерский центр в регионах России и ряде стран СНГ.
Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.
В настоящее время рядом с автозаводом ведется строительство завода автомобильных двигателей компании Haval. Площадь нового завода составит 10 тыс. кв. метров, производственная мощность предприятия - 80 тыс. двигателей в год. Строительство планируется закончить к концу 2022 года. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.
Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского
В Баку опровергли новость об обстреле армянскими военными автомобиля марки «Урал» ВС Азербайджана в Кельбаджарском направлении и о потерях
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана и Кельбаджара - Минобороны
Президент Азербайджана открыл 6-ой бакинский Центр ASAN
МЧС Азербайджана привлек свыше 130 человек к тушению лесного пожара в Ярдымлы
В мире зафиксировали более 180 млн случаев выздоровления от COVID-19
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Неучастие Ирана тормозит решение афганской проблемы - дипломат РФ
США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения
Соревнования Армейских международных игр пройдут на территории 11 стран - Шойгу
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог