Неучастие Ирана тормозит решение афганской проблемы - дипломат РФ

Российская сторона сожалеет, что разногласия между Тегераном и Вашингтоном не дают Ирану присоединиться к афганскому урегулированию, поскольку это помогло бы сдвинуть процесс с мертвой точки, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Иран, безусловно, один из ключевых игроков на афганском поле. Я лично считаю, что Пакистан и Иран вообще являются наиболее важными и влиятельными государствами в контексте афганского урегулирования. И изначально, когда создавалась "расширенная тройка", мы исходили из того понимания, что обязательно ее пятым участником будет Исламская Республика Иран", - сказал Кабулов, выступая на круглом столе "Афганистан после выхода войск США: кто поможет создать сильное государство?" организованном фондом Горчакова.

Между тем, по словам Кабулова, "в силу нынешнего известного всем положения дел в ирано-американских отношениях иранцы по политическим и идеологическим соображениям пока не готовы сидеть за одним столом с американцами и решать какие-то вопросы".

"Это их право. Но мы сожалеем, что нам действительно не хватает Ирана как партнёра, потому что именно на этом этапе нам было бы важно вместе с иранцами, пакистанцами, китайцами, американцами сдвинуть процесс политического урегулирования в Афганистане с мертвой точки, в которой он пока ещё находится", - подчеркнул Кабулов.