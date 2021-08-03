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Регион 03.08.2021 14:14

Неучастие Ирана тормозит решение афганской проблемы - дипломат РФ

Российская сторона сожалеет, что разногласия между Тегераном и Вашингтоном не дают Ирану присоединиться к афганскому урегулированию, поскольку это помогло бы сдвинуть процесс с мертвой точки, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Иран, безусловно, один из ключевых игроков на афганском поле. Я лично считаю, что Пакистан и Иран вообще являются наиболее важными и влиятельными государствами в контексте афганского урегулирования. И изначально, когда создавалась "расширенная тройка", мы исходили из того понимания, что обязательно ее пятым участником будет Исламская Республика Иран", - сказал Кабулов, выступая на круглом столе "Афганистан после выхода войск США: кто поможет создать сильное государство?" организованном фондом Горчакова.

Между тем, по словам Кабулова, "в силу нынешнего известного всем положения дел в ирано-американских отношениях иранцы по политическим и идеологическим соображениям пока не готовы сидеть за одним столом с американцами и решать какие-то вопросы".

"Это их право. Но мы сожалеем, что нам действительно не хватает Ирана как партнёра, потому что именно на этом этапе нам было бы важно вместе с иранцами, пакистанцами, китайцами, американцами сдвинуть процесс политического урегулирования в Афганистане с мертвой точки, в которой он пока ещё находится", - подчеркнул Кабулов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]