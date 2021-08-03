В мире зафиксировали более 180 млн случаев выздоровления от COVID-19

Количество случаев выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире превысило во вторник отметку в 180 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на 11:00 мск, по всему миру зарегистрировали 180 млн 127 тыс. 894 излечений от коронавирусной инфекции. При этом общее число выявленных заражений достигло отметки в 199 млн 644 тыс. 436 случаев. Таким образом, на данный момент болеют более 15,2 млн человек.

Согласно официальным данным, первую строчку по выздоровлениям занимает Индия - там более 30,8 млн из более 31,7 млн случаев заболевания завершились выздоровлением. На втором месте находятся США с более 29,7 млн случаев выздоровления из более 35,8 млн заражений. Третье место занимает Бразилия, в этой стране зарегистрировали более 18,6 млн выздоровлений из почти 20 млн заболеваний COVID-19.

Вышеперечисленные страны составляют тройку государств, где выявлено и наибольшее количество заражений.

В то же время более 4,2 млн инфицированных COVID-19 по всему миру скончались.