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Здравоохранение 03.08.2021 12:45

В мире зафиксировали более 180 млн случаев выздоровления от COVID-19

Количество случаев выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире превысило во вторник отметку в 180 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на 11:00 мск, по всему миру зарегистрировали 180 млн 127 тыс. 894 излечений от коронавирусной инфекции. При этом общее число выявленных заражений достигло отметки в 199 млн 644 тыс. 436 случаев. Таким образом, на данный момент болеют более 15,2 млн человек.

Согласно официальным данным, первую строчку по выздоровлениям занимает Индия - там более 30,8 млн из более 31,7 млн случаев заболевания завершились выздоровлением. На втором месте находятся США с более 29,7 млн случаев выздоровления из более 35,8 млн заражений. Третье место занимает Бразилия, в этой стране зарегистрировали более 18,6 млн выздоровлений из почти 20 млн заболеваний COVID-19.

Вышеперечисленные страны составляют тройку государств, где выявлено и наибольшее количество заражений.

В то же время более 4,2 млн инфицированных COVID-19 по всему миру скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]