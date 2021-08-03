Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0195 RUR   0.0233 GBR   2.3629 TRY   0.2034

Цена на нефть

02.08 $/bbl   WTI 71.26 -2.69 Brent 72.89 -2.52

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 03.08.2021 12:47

МЧС Азербайджана привлек свыше 130 человек к тушению лесного пожара в Ярдымлы

МЧС сообщает о продолжающемся лесном пожаре в Ярдымлинском районе (юг Азербайджана -ИФ).

"Пожар начался в понедельник в лесополосе горной местности вблизи села Хонуба Ярдымлинского района. Эта территория имеет сложный горный рельеф. Для тушения пожара и предотвращения распространения огня на большую территорию привлечены 130 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС, войск гражданской обороны и Южного регионального центра, а также сотрудники Центра лесного хозяйства при Минэкологии и природных ресурсов", - отмечается в информации.

По данным МЧС, в тушении пожара также принимают участие местные жители.

"С утра вторника для тушения пожара задействован и один вертолет авиационного отряда МЧС", - сообщает ведомство.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЧС, ЯРДЫМЛЫ, ПОЖАР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]