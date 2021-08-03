МЧС Азербайджана привлек свыше 130 человек к тушению лесного пожара в Ярдымлы

МЧС сообщает о продолжающемся лесном пожаре в Ярдымлинском районе (юг Азербайджана -ИФ).
"Пожар начался в понедельник в лесополосе горной местности вблизи села Хонуба Ярдымлинского района. Эта территория имеет сложный горный рельеф. Для тушения пожара и предотвращения распространения огня на большую территорию привлечены 130 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС, войск гражданской обороны и Южного регионального центра, а также сотрудники Центра лесного хозяйства при Минэкологии и природных ресурсов", - отмечается в информации.
По данным МЧС, в тушении пожара также принимают участие местные жители.
"С утра вторника для тушения пожара задействован и один вертолет авиационного отряда МЧС", - сообщает ведомство.
Х.Насирзаде
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