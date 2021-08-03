Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского

Милли Меджлис (ММ, парламент) Азербайджана лишил неприкосновенности депутата Эльданиза Саламова, избившего в состоянии алкогольного опьянения сотрудника правоохранительных органов .
"Данное решение было принято во вторник на заседании внеочередной сессии ММ", - сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Ранее, в понедельник Дисциплинарный комитет ММ рекомендовал парламенту лишить Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности.
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 31 июля подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента для обсуждения вопроса лишения Салимова депутатской неприкосновенности.
Как сообщалось, Генпрокуратура Азербайджана провела разбирательство по материалам, поступившим от МВД, о применении силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции в ресторане "Старый двор" в Набрани (курортная зона на севере Азербайджана - ИФ).
Инцидент произошел в ночь на 29 июля. По информации азербайджанских СМИ, несколько полицейских прибыли в ресторан, в котором сидел депутат и, ссылаясь на то, что уже 12 часов ночи (в связи с карантином кафе и рестораны в Азербайджане имеют право работать только до 00:00 - ИФ), потребовали закрыть ресторан. В свою очередь, депутат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от полицейских покинуть заведение. Завязалась потасовка, в ходе которой депутат напал на сотрудника полиции Заура Мирзаева.
Э.Шафиев
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