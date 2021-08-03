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Внутренняя политика 03.08.2021 12:53

Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского

Милли Меджлис (ММ, парламент) Азербайджана лишил неприкосновенности депутата Эльданиза Саламова, избившего в состоянии алкогольного опьянения сотрудника правоохранительных органов .

"Данное решение было принято во вторник на заседании внеочередной сессии ММ", - сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее, в понедельник Дисциплинарный комитет ММ рекомендовал парламенту лишить Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 31 июля подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента для обсуждения вопроса лишения Салимова депутатской неприкосновенности.

Как сообщалось, Генпрокуратура Азербайджана провела разбирательство по материалам, поступившим от МВД, о применении силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции в ресторане "Старый двор" в Набрани (курортная зона на севере Азербайджана - ИФ).

Инцидент произошел в ночь на 29 июля. По информации азербайджанских СМИ, несколько полицейских прибыли в ресторан, в котором сидел депутат и, ссылаясь на то, что уже 12 часов ночи (в связи с карантином кафе и рестораны в Азербайджане имеют право работать только до 00:00 - ИФ), потребовали закрыть ресторан. В свою очередь, депутат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от полицейских покинуть заведение. Завязалась потасовка, в ходе которой депутат напал на сотрудника полиции Заура Мирзаева.

Э.Шафиев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СЕССИЯ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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