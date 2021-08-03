Президент Армении назначил Григоряна вице-премьером правительства

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил вице-премьером правительства Мгера Григоряна.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан во вторник.

Григорян в предыдущем правительстве также занимал должность вице-премьера.

Во вторник новые назначения произведены в Минюсте и Минфине - эти должности заняли, соответственно, омбудсмен Армении в 2011-2016 гг. Карен Андреасян и министр экономического развития и инвестиций в 2018-2019 гг. Тигран Хачатрян.

Вакантной остается лишь должность министра иностранных дел. В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что предложения о назначении главы ведомства от премьер-министра пока не поступало.

"Предложения о назначении главы МИД пока не поступало. По всем остальным кандидатам предложения получены", - отметили в администрации.