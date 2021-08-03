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Регион 03.08.2021 13:07

Президент Армении назначил Григоряна вице-премьером правительства

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил вице-премьером правительства Мгера Григоряна.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан во вторник.

Григорян в предыдущем правительстве также занимал должность вице-премьера.

Во вторник новые назначения произведены в Минюсте и Минфине - эти должности заняли, соответственно, омбудсмен Армении в 2011-2016 гг. Карен Андреасян и министр экономического развития и инвестиций в 2018-2019 гг. Тигран Хачатрян.

Вакантной остается лишь должность министра иностранных дел. В администрации президента Армении "Интерфаксу" сообщили, что предложения о назначении главы ведомства от премьер-министра пока не поступало.

"Предложения о назначении главы МИД пока не поступало. По всем остальным кандидатам предложения получены", - отметили в администрации.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]