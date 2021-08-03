Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» – Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка.

- Сколько лет Вы работаете в AccessBank-е? Вы помните свой первый рабочий день?

Я работаю в AccessBank-е вот уже 13 лет. Помню, как сейчас - я только вернулся со службы в армии и в течение двух дней рассылал свое резюме в различные банки. Кроме того, в то время чаще всего приходилось самому относить свое резюме потенциальному работодателю, а затем еще и заполнять анкету.

Вскоре начали поступать приглашения на тестирования и собеседования в разных банках. В итоге я получил приглашение на работу от нескольких банков, но остановил свой выбор на AccessBank, который привлек меня своей оперативностью и внимательным подходом к клиентам и сотрудникам.

- В чем заключается главное отличие нынешнего AccessBank от того, каким он был 10 лет назад?

Если 10 лет назад AccessBank знали только как банк микрокредитования, то сегодня наш банк смело выводит на рынок гораздо больший пакет банковских услуг. Сегодня мы смело внедряем инновации и идем к цифровому банкингу.

- Вы когда-нибудь сожалели o том, что выбрали именно банковский сектор?

Никогда. Я считаю, что выбор специальности - очень сложный и непростой процесс. Банковское дело - очень интересный и динамичный бизнес, поэтому он гармонирует с моим внутренним миром. А ведь очень важно то, что люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.

- Раньше Вы возглавляли Сальянский филиал AccessBank, а теперь Вы – глава Наримановского филиала. Что общего и чем отличается управление региональным филиалом от управления столичным?

Ну, общее, наверное – то, что в обоих филиалах можно оказывать все предоставляемые банком услуги. Что касается различий, то оно в том, что в региональном филиале преобладает агро-кредитование и во многих регионах страны наш банк является ведущим в кредитовании сельского хозяйства. В столичном же филиале мы больше предоставляется услуги розничного банкинга и обслуживаем предпринимателям, занятым в других отраслях.

Как человек, который имеет опыт руководства и региональным и столичным филиалами, я хотело бы отметить самый важный ресурс банка – это отличная команда профессионалов, прекрасно знающая своих клиентов и их желания. С такой командой банк способен на большие достижения.

- Вы посвящаете много времени саморазвитию и постоянно участвуете в различных тренингах. Как Вы думаете, что больше помогает человеку - многолетний опыт или постоянно обновляемые знания?

Для меня знания и практика - это взаимосвязанные элементы и непрерывное самообразование – это один из самых приятных моментов в моей жизни. Получение и применение новой информации, подходов, взглядов приводит к тому, что люди начинают работать иначе, более, если можно сказать, - оптимально и инновационно. В научной литературе есть такой термин как «радость мозга», и, по-моему, эта радость приходит исключительно в случае обновления своих знаний. Ну а опыт - это испытанные на практике теоретические знания.

Курсы, которые я прошел в Гарварде, Массачусетском Технологическом Институте и Лондонском Университете, стали поворотным моментом в моем профессиональном росте и в результате я смог не только добиться более серьезных результатов в своей работе, но и поделиться полученными знаниями и опытом со своими коллегами.

- Какая идея впечатлила вас больше всего во время прохождения Вами последнего тренинга?

Узнал во время недавнего тренинга, что есть такая концепция, как «адаптивное лидерство» и ее автор - Рональд Хейфец, считает, что лидерство - это активация механизма управления, возникающего при возникновении адаптивных проблем. По мнению Хейфеца, лидерство надо рассматривать как процесс, например, - способность адаптироваться и решать проблемы во время пандемии Covid-а. Меня больше всего впечатлила мысль о том, что лидерство нужно не всегда и это - процесс, возникающий только перед лицом трудностей и серьезных угроз.

- А как, по-Вашему, AccessBank отреагировал во время пандемии Covid-а и насколько коллектив банка был готов принимать правильные решения в нестандартных ситуациях?

В своей работе мы используем стресс-тесты для оценки стратегических рисков, но пандемия, была для нас, конечно же неожиданностью. Тем не менее, проводимая банком кадровая политика, предыдущий опыт антикризисного управления, выбор цифрового банкинга в качестве приоритетного – все это во многом способствовало правильному ответу на вызовы пандемии. Кроме того, выстроенная модель коммуникации и организации работы в коллективе AccessBank - очень стабильна, в результате чего даже удаленный формат работы в период пандемии и связанных с нею ограничений никак не повлиял на эффективность работы и качество предоставляемых клиентам услуг.

Cтоит отметить, что наш банк в тот период оперативно разрабатывал и предоставлял клиентам пакеты решений для управления финансами. Предпринимателям, столкнувшимся со снижением деловой активности, предоставлялись реструктуризация кредитов или финансирование под низкий процент – в том числе – за счет ресурсов, предоставленных государственными фондами.