Соревнования Армейских международных игр пройдут на территории 11 стран - Шойгу

География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась.
"Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии", - сообщил министр.
По его словам, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы.
"В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музеи Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.
Он обратил внимание, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
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