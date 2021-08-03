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СНГ 03.08.2021 15:26

Экс-премьер Киргизии Сариев задержан по делу "Кумтора"

Следственные органы задержали экс-премьера Киргизии Темира Сариева по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор", сообщила во вторник пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

"По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств следствием было принято решение о задержании бывшего премьер-министра страны Темира Сариева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

"После задержания Сариева межведомственной следственной группой с ним будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ГКНБ.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Сариев занимал пост премьера Киргизии в 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]