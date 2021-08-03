Международный военно-технический форум (МВТФ-2021), который пройдёт в конце августа в Московской области, к сегодняшнему дню изъявили желание посетить представители военных ведомств из 81 страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство", - сказал он на селекторном совещании во вторник.
Шойгу сообщил, что "по предварительным заявкам, участие в Форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20-ти тысяч образцов продукции".
"На его площадках планируем провести более 180-ти научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству", - сказал Шойгу.
"Наиболее знаковыми" он назвал конгресс "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", а также конгресс, посвящённый диверсификации ОПК России".
Министр также отметил, что для зарубежных партнёров будут проведены Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
На МВТФ будет представлена специализированная экспозиция "Арктика", которая познакомит посетителей с перспективными образцами военной техники, применяемой в Арктической зоне, сообщил Шойгу.
Помимо этого, сказал он, к проводимому в России Году науки и технологий приурочено создание тематического кластера технологий искусственного интеллекта, а также радиоэлектронных и информационных технологий.
"Не вызывает сомнений, что раз от раза популярность Форума растёт как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнёров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим", - сказал министр.
"Важно, - отметил он, - что организаторами уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности".
В этом году МВТФ и Армейские международные игры второй раз синхронизированы по времени проведения.
"Все этапы Армейских игр и работа Форума спланированы с учётом установленных санитарно-эпидемиологических требований, а участники состязании вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы обсудим, что ещё необходимо сделать, чтобы предстоящие мероприятия прошли на достаточно высоком уровне", - сказал Шойгу.
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