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СНГ 03.08.2021 15:46

Свыше 80 государств уже выразили желание участвовать в форуме "Армия-2021" - Шойгу

Международный военно-технический форум (МВТФ-2021), который пройдёт в конце августа в Московской области, к сегодняшнему дню изъявили желание посетить представители военных ведомств из 81 страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство", - сказал он на селекторном совещании во вторник.

Шойгу сообщил, что "по предварительным заявкам, участие в Форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20-ти тысяч образцов продукции".

"На его площадках планируем провести более 180-ти научно-деловых мероприятий по военному строительству, развитию отечественной оборонной промышленности и международному военному сотрудничеству", - сказал Шойгу.

"Наиболее знаковыми" он назвал конгресс "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", а также конгресс, посвящённый диверсификации ОПК России".

Министр также отметил, что для зарубежных партнёров будут проведены Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

На МВТФ будет представлена специализированная экспозиция "Арктика", которая познакомит посетителей с перспективными образцами военной техники, применяемой в Арктической зоне, сообщил Шойгу.

Помимо этого, сказал он, к проводимому в России Году науки и технологий приурочено создание тематического кластера технологий искусственного интеллекта, а также радиоэлектронных и информационных технологий.

"Не вызывает сомнений, что раз от раза популярность Форума растёт как у граждан Российской Федерации, так и у наших иностранных партнёров. Рассчитываем, что и в этом году интерес к нему будет не меньшим", - сказал министр.

"Важно, - отметил он, - что организаторами уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности".

В этом году МВТФ и Армейские международные игры второй раз синхронизированы по времени проведения.

"Все этапы Армейских игр и работа Форума спланированы с учётом установленных санитарно-эпидемиологических требований, а участники состязании вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы обсудим, что ещё необходимо сделать, чтобы предстоящие мероприятия прошли на достаточно высоком уровне", - сказал Шойгу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]