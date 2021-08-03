В Хорватии объявлен конкурс на дизайн монет евро и евроцентов

Народный банк Хорватии во вторник объявил конкурс на дизайн национальной стороны монет евро и евроцентов, сообщает хорватская телерадиокомпания ХРТ.

В сообщении банка, которое она приводит, отмечается, что в конкурсе могут принять участие все совершеннолетние граждане Хорватии, при этом предложения будут приниматься как от отдельных авторов, так и работы в соавторстве.

Банк подчеркивает, что дизайн должен отражать уже принятые мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом на всех монетах должно также располагаться изображение шаховницы - герба Хорватии.

Конкурс завершится 15 сентября. Его победитель получит награду в размере 70 тыс. кун (9,3 тыс. евро), "серебряный призер" получит 35 тыс. кун (4,6 тыс. евро), за третье место будет выплачен приз в 20 тыс. кун (2,6 тыс. кун). После определения победителей дизайн-макеты монет будут направлены в Совет Европейского союза, в Европейскую комиссию и руководствам стран, входящих в зону евро.

Хорватия намерена перейти с национальной валюты - куны на евро в начале 2023 года. Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

Между тем, планы Хорватии поместить на монеты в 50, 20 и 10 евроцентов портрет ученого Николы Теслы вызвали протесты со стороны властей соседней Сербии. Там их назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.