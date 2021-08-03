Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0195 RUR   0.0233 GBR   2.3629 TRY   0.2034

Цена на нефть

02.08 $/bbl   WTI 71.26 -2.69 Brent 72.89 -2.52

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 03.08.2021 16:04

В Хорватии объявлен конкурс на дизайн монет евро и евроцентов

Народный банк Хорватии во вторник объявил конкурс на дизайн национальной стороны монет евро и евроцентов, сообщает хорватская телерадиокомпания ХРТ.

В сообщении банка, которое она приводит, отмечается, что в конкурсе могут принять участие все совершеннолетние граждане Хорватии, при этом предложения будут приниматься как от отдельных авторов, так и работы в соавторстве.

Банк подчеркивает, что дизайн должен отражать уже принятые мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом на всех монетах должно также располагаться изображение шаховницы - герба Хорватии.

Конкурс завершится 15 сентября. Его победитель получит награду в размере 70 тыс. кун (9,3 тыс. евро), "серебряный призер" получит 35 тыс. кун (4,6 тыс. евро), за третье место будет выплачен приз в 20 тыс. кун (2,6 тыс. кун). После определения победителей дизайн-макеты монет будут направлены в Совет Европейского союза, в Европейскую комиссию и руководствам стран, входящих в зону евро.

Хорватия намерена перейти с национальной валюты - куны на евро в начале 2023 года. Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

Между тем, планы Хорватии поместить на монеты в 50, 20 и 10 евроцентов портрет ученого Николы Теслы вызвали протесты со стороны властей соседней Сербии. Там их назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, ЕВРО, МОНЕТЫ, КОНКУРС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]