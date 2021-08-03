Миссия ООН в Афганистане потребовала от конфликтующих сторон прекращения боев в городских кварталах

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала конфликтующие стороны в этой стране немедленно прекратить боевые действия в городских районах.
"Растет обеспокоенность потерями мирного населения в Лашкаргох (административный центр провинции Гильменд) по мере обострения боевых действий. Последние сообщения показывают, что 118 мирных жителей получили ранения и 40 убиты в течение последних 24 часов, поскольку талибы продолжают наземные атаки", - заявила миссия.
"ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в городских районах Афганистана", - указали авторы заявления, отметив, что гражданские лица несут основную тяжесть боевых действий в городах.
Выразив обеспокоенность неизбирательной стрельбой, захватом медицинских учреждений и жилых домов, миссия призвала конфликтующие стороны приложить больше усилий для защиты гражданского населения.
Ранее во вторник министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Афганистану Деборой Лайонс осудил нападение талибов на офис ООН в провинции Герат. "Министр Атмар призвал международное сообщество привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях с использованием международных договоренностей и механизмов", - говорилось в сообщении МИД Афганистана.
"Атмар призвал ООН оказать максимальное давление на талибов, чтобы они прекратили убивать афганский народ и согласились на политическое соглашение", - сообщил МИД.
Лайонс, со своей стороны, назвала высокий уровень жертв среди гражданского населения и угрозы сотрудникам гуманитарных организаций причинами провала проектов оказания гуманитарной помощи афганскому населению.
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