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Социум 03.08.2021 14:16

Президент Азербайджана открыл 6-ой бакинский Центр ASAN

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии очередного Центра ASAN в Баку.

Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев проинформировал Алиева о новом центре.

Данный центр является шестым в столице и 21-ым в стране. В новом центре различные госструктуры, частные компании и коммунальные службы будут оказывать более 320 услуг всем гражданам независимо от места регистрации. Всего в центре будут работать 230 сотрудников и 85 волонтеров, включая государственных служащих.

Кроме того, в настоящее время в Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные центры обслуживания ASAN, в Ленкоране, Сальяне и Нахчыване - первые в регионе центры.

Алиев также был проинформирован о Социальном инновационном технопарке ASAN, проектах специальных очков для слабовидящих и награде ASAN ICESCO.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ASAN, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]