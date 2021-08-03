Президент Азербайджана открыл 6-ой бакинский Центр ASAN

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии очередного Центра ASAN в Баку.
Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев проинформировал Алиева о новом центре.
Данный центр является шестым в столице и 21-ым в стране. В новом центре различные госструктуры, частные компании и коммунальные службы будут оказывать более 320 услуг всем гражданам независимо от места регистрации. Всего в центре будут работать 230 сотрудников и 85 волонтеров, включая государственных служащих.
Кроме того, в настоящее время в Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные центры обслуживания ASAN, в Ленкоране, Сальяне и Нахчыване - первые в регионе центры.
Алиев также был проинформирован о Социальном инновационном технопарке ASAN, проектах специальных очков для слабовидящих и награде ASAN ICESCO.
Х.Насирзаде
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