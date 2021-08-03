В Греции из-за жары потребление электричества может стать рекордным за десятилетие

В Греции из-за сильнейшей жары значительно возросло потребление электроэнергии, оно может достичь 10,7 тыс. мегаватт - рекорд за последние 10 лет, сообщает греческая газета "Катимерини".
По ее данным, потребление электроэнергии начало повышаться в минувшую субботу, тогда оно превысило 9 тыс. мегават. В прошедшую ночь этот показатель увеличился до 9,6 тыс. мегават.
Издание отмечает, что все газовые и электростанции работают на полную мощность для покрытия спроса на электричество. Накануне из-за повышенного уровня потребления электричества у электростанции Megalopolis IV на полуострове Пелопоннес произошли технические проблемы. Ожидается, что в течение вторника работа объекта будет восстановлена.
Кроме того, оператор греческой сети электроснабжения (DEDDIE) и Государственная энергетическая корпорация (PPC) отменили отпуска для сотрудников. У некоторых из них рабочие смены длятся более 12 часов в неблагоприятных погодных условиях, в том числе на шахтах и заводах по производству бурого угля.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис призвал жителей экономить электроэнергию, особенно в часы особой активности - в 13:00-15:00, а также в 18:00-23:00.
"Если объяснять простыми словами, то это время, когда, к сожалению, из-за захода солнца в нашем распоряжении нет значительного объема энергии, производимой фотогальваническими установками", - объяснил Мицотакис.
Министерство культуры Греции в свою очередь из-за жары изменило часы работы археологических объектов под открытым небом. Так, со вторника по четверг археологические площадки будут закрыты с 12:00 до 17:00 из-за высоких температур для того, чтобы обезопасить посетителей и работников.
Накануне сообщалось, что из-за сильной жары в Греции, в частности, на полуострове Пелопоннес и острове Родос, вспыхнули крупные пожары. По прогнозам, столбик термометра в ближайшее время может достигнуть отметки в 45 градусов Цельсия. Мицотакис заявлял, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.
Как отмечает пресса, ссылаясь на Афинскую национальную обсерваторию, пожар на Пелопоннесе в области Ахея, который вспыхнул в минувшую в субботу, охватил уже более 3 тыс. гектаров территории сосновых лесов и оливковых рощ.
Власти провели эвакуацию жителей из пяти населенных пунктов на берегу моря. Как минимум восемь человек госпитализированы с ожогами и респираторными проблемами.
По состоянию на понедельник, огонь не удалось взять под контроль, об этом Афинскому информационному агентству сообщила Метеорологическая служба Греции.
При этом, как указывают СМИ, власти заявляют об улучшении ситуации с пожарами на острове Родос. На острове наблюдались повреждения электросети, однако их удалось восстановить.
В воскресенье власти эвакуировали центральную область острова, известную как "Долина бабочек". Отмечается, что этот район пользуется популярностью у туристов и любителей походов.
Согласно данным метеорологической службы, минимальная температура не опустится ниже 26-27 градусов по Цельсию по всей стране, что усилит "ощущение дискомфорта".
Лесные пожары уже седьмой день продолжают полыхать и в соседней Турции.
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