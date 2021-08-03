В Азербайджане до 2025г будет открыто около 20 Центров DOST- глава Минтруда

В Азербайджане до 2025г будет открыто 17 Центров DOST с широкой филиальной сетью, заявил министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев.

"Всего до 2025 года планируется создать 17 центров DOST. Наряду с региональными центрами DOST будут открыты их филиалы в близлежащих городах и регионах. Таким образом, будет создано 47 филиалов 17 центров DOST", - сказал Бабаев во вторник на презентации проектов по созданию филиалов центров DOST.

По его словам, в настоящее время ведутся проектно-строительные работы по открытию центров DOST в Гяндже, Сумгайыте, Бардинском, Губинском, Масаллинском, Шекинском и Сабирабадском районах.

Бабаев также сообщил, что центры и филиалы DOST будут созданы в Нахчыванской автономной республике и на освобожденных территориях в Карабахе. Он подчеркнул, что одна из основных целей - повышение качества и расширение спектра услуг по мере расширения сети.

Бабаев также отметил, что в текущем году будет запущено мобильное приложение Virtual DOST, за счет чего каждый сможет пользоваться услугами DOST из любого места, где есть подключение к интернету.

Министр также отметил, что в рамках DOST предусматривается оказание услуг медиации по трудовым отношениям, а также расширение услуг социальной и психологической поддержки (как через Call-центр, так и в очной форме).

Х.Насирзаде