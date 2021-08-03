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СНГ 03.08.2021 18:05

Джонсон на встрече с Тихановской выразил поддержку народу Белоруссии

Премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил о том, что Лондон поддерживает белорусский народ в том, что касается соблюдения прав человека.

"Мы полностью на вашей стороне, очень поддерживаем то, что вы делаете. Мы привержены поддержке прав человека и гражданского общества в Белоруссии", - приводит издание Independent слова Джонсона со встречи с Тихановской на Даунинг-стрит.

"Мы решительно поддерживаем народ Белоруссии и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем (белорусский оппозиционный активист)", - добавил британский премьер.

Тихановская в свою очередь поблагодарила Джонсона за поддержку.

"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Белоруссию", - заявила лидер белорусской оппозиции.

28 июля с Тихановской провел встречу президент США Джо Байден. Американский президент также заявил о поддержке США народа Белоруссии "в его стремлении к демократии и к защите прав человека".

Тихановская ранее в июле встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, замгоссекретаря Викторией Нуланд, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры в США. В Госдепе сообщали, что заверили Тихановскую в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]