Джонсон на встрече с Тихановской выразил поддержку народу Белоруссии

Премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил о том, что Лондон поддерживает белорусский народ в том, что касается соблюдения прав человека.
"Мы полностью на вашей стороне, очень поддерживаем то, что вы делаете. Мы привержены поддержке прав человека и гражданского общества в Белоруссии", - приводит издание Independent слова Джонсона со встречи с Тихановской на Даунинг-стрит.
"Мы решительно поддерживаем народ Белоруссии и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем (белорусский оппозиционный активист)", - добавил британский премьер.
Тихановская в свою очередь поблагодарила Джонсона за поддержку.
"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Белоруссию", - заявила лидер белорусской оппозиции.
28 июля с Тихановской провел встречу президент США Джо Байден. Американский президент также заявил о поддержке США народа Белоруссии "в его стремлении к демократии и к защите прав человека".
Тихановская ранее в июле встретилась в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, замгоссекретаря Викторией Нуланд, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры в США. В Госдепе сообщали, что заверили Тихановскую в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа".
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