Минобразования направит свыше 480 тыс. манатов на техподдержку и обновление Общеобразовательной информационной системы

Минобразования Азербайджана привлек ООО "Ultra Technologies" для техподдержки IT-оборудования общеобразовательных учреждений.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с данной компанией заключен контракт на: обеспечение бесперебойной работы всех серверов, инфраструктуры, вспомогательных систем; техподдержку Общеобразовательной информационной системы (ООИС), информационной системы внешкольных учреждений, системы Психологической медико-педагогической комиссии; добавление новых и усовершенствование существующих модулей в ООИС.

Стоимость заключенного контракта - 480,802 тыс. манатов.

Х.Насирзаде