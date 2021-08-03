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Инфраструктура и тендеры 03.08.2021 16:30

Минобразования направит свыше 480 тыс. манатов на техподдержку и обновление Общеобразовательной информационной системы

Минобразования Азербайджана привлек ООО "Ultra Technologies" для техподдержки IT-оборудования общеобразовательных учреждений.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с данной компанией заключен контракт на: обеспечение бесперебойной работы всех серверов, инфраструктуры, вспомогательных систем; техподдержку Общеобразовательной информационной системы (ООИС), информационной системы внешкольных учреждений, системы Психологической медико-педагогической комиссии; добавление новых и усовершенствование существующих модулей в ООИС.

Стоимость заключенного контракта - 480,802 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]