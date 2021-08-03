Минобразования направит свыше 480 тыс. манатов на техподдержку и обновление Общеобразовательной информационной системы

Минобразования Азербайджана привлек ООО "Ultra Technologies" для техподдержки IT-оборудования общеобразовательных учреждений.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с данной компанией заключен контракт на: обеспечение бесперебойной работы всех серверов, инфраструктуры, вспомогательных систем; техподдержку Общеобразовательной информационной системы (ООИС), информационной системы внешкольных учреждений, системы Психологической медико-педагогической комиссии; добавление новых и усовершенствование существующих модулей в ООИС.
Стоимость заключенного контракта - 480,802 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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