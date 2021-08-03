США отправили свыше 110 млн доз вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран мира - Белый дом

США на безвозмездной основе передали более чем 60 странам свыше 111 млн доз вакцин от COVID-19, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Белого дома.
В списке стран, в частности, фигурирует Украина (2 млн доз), Грузия (503 тыс. доз), Узбекистан (3 млн доз), Таджикистан (1,5 млн доз), Молдавия (301 тыс. доз).
AP отмечает, что заявление Белого дома последовало на фоне роста заболеваемости коронавирусом в США, вызванной штаммом "дельта", и замедления темпов вакцинации в стране: по данным агентства, около 90 млн американцев старше 12 лет еще не получили первую дозу вакцин.
17 мая президент США Джо Байден пообещал, что США в последующие шесть недель намерены отправить в другие страны до 80 млн доз вакцин от COVID-19, превзойдя аналогичные поставки любой страны, включая РФ и КНР. Однако из-за проблем со странами-получателями США не удалось уложиться в эти сроки, указывает AP.
Тем не менее, в июле скорость поставок существенно возросла.
В Белом доме настаивают, что за эти поставки вакцин США ничего не требуют взамен от стран-получателей, добавляет AP.
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