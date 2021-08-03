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Регион 03.08.2021 17:33

Посол Ирана в Армении заявляет о готовности Тегерана содействовать миру на Южном Кавказе

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури выразил готовность Ирана содействовать в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Посол Ирана выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися приграничными спорами между двумя странами (Армении и Азербайджана - "ИФ"), заявил о необходимости проявления сторонами сдержанности и мирного решения существующих между странами споров", - говорится в сообщении.

Дипломат заявил, что обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе исходит из интересов проживающих в регионе народов. Он выразил готовность Ирана содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ИРАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]