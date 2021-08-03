Посол Ирана в Армении заявляет о готовности Тегерана содействовать миру на Южном Кавказе

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури выразил готовность Ирана содействовать в установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
"Посол Ирана выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися приграничными спорами между двумя странами (Армении и Азербайджана - "ИФ"), заявил о необходимости проявления сторонами сдержанности и мирного решения существующих между странами споров", - говорится в сообщении.
Дипломат заявил, что обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе исходит из интересов проживающих в регионе народов. Он выразил готовность Ирана содействовать в установлении долгосрочного мира в регионе.
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