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Внешняя политика 03.08.2021 18:44

Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь Турции в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиеваи других мировых лидеров за помощь его стране в тушении лесных пожаров, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"В частности от имени всей страны хочу выразить благодарность президенту Азербайджана, дорогому другу Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, которые с первых минут выразили свою поддержку Турции. Также благодарен президенту Ирана Эбрахиму Раиси, эмиру Катара Шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу, президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - написал на своих страницах в социальных сетях Эрдоган.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция столкнулась с беспрецедентной для страны стихией.

"Мы будем вместе бороться и вместе справимся с этим", - цитирует его слова агентство.

Согласно заявлению Чавушоглу, Франция заявила, что не сможет отправить самолеты в Турцию, так как есть вероятность возникновения лесных пожаров в Испании. "Они отказались от своего предложения", - добавил он.

По состоянию на вторник, очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]