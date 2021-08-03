Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь Турции в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиеваи других мировых лидеров за помощь его стране в тушении лесных пожаров, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"В частности от имени всей страны хочу выразить благодарность президенту Азербайджана, дорогому другу Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, которые с первых минут выразили свою поддержку Турции. Также благодарен президенту Ирана Эбрахиму Раиси, эмиру Катара Шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу, президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - написал на своих страницах в социальных сетях Эрдоган.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция столкнулась с беспрецедентной для страны стихией.

"Мы будем вместе бороться и вместе справимся с этим", - цитирует его слова агентство.

Согласно заявлению Чавушоглу, Франция заявила, что не сможет отправить самолеты в Турцию, так как есть вероятность возникновения лесных пожаров в Испании. "Они отказались от своего предложения", - добавил он.

По состоянию на вторник, очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции.