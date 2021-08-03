Испания продлила действие экономических мер защиты пострадавших от последствий COVID-19

Правительство Испании во вторник одобрило продление экономических мер по защите наиболее уязвимых слоев общества от последствий пандемии коронавируса COVID-19, включая мораторий на выселение из дома, сообщают во вторник испанские СМИ.

Изначально планировалось, что так называемый "социальный щит" прекратит ействие 9 августа, однако в связи с текущей ситуацией в стране было решено продлить действие мер до 31 октября.

Впервые правительство Педро Санчеса ввело пакет социальных мер в марте 2020 года во время первой волны коронавируса в Испании. "Социальный щит" включает запрет на отключение воды, электричества и других коммуникаций малоимущим семьям, а также мораторий на принудительное выселение из домов людей, потерявших доход.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ВВП Испании упал на 10,8%, что стало одним из худших результатов среди стран еврозоны. Во втором квартале 2021 года ситуация начала улучшаться. По прогнозам правительства, в этом году ВВП может подняться на 6,5%.

Также во втором квартале 2021 года правительству удалось снизить до 15,3% уровень безработицы, который в начале года составлял 16%. Тем не менее, это все еще выше уровня, который наблюдался до пандемии и составлял 13,8%.

За весь период пандемии в Испании было зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 81 тыс. смертей от заболевания.