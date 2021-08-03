В ЕС обеспокоены наплывом мигрантов у границы Литвы с Белоруссией

Миграционная ситуация на границе Литвы и Белоруссии, усугублению которой способствует увеличение авиарейсов из Ирака в Минск, беспокоит Евросоюз, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.
"Мы неоднократно отвергали такое использование мигрантов белорусским режимом", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Он отметил, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, побывавшая накануне в Литве, признала, что этот вопрос вызывает беспокойство.
"Интенсивные контакты с иракскими властями продолжаются. Мы продолжим работать по этому вопросу с нашими иракскими партнерами", - сообщил Янц.
При этом он указал на то, что увеличившееся количество авиарейсов с мигрантами из Ирака в Белоруссию - это "только один из аспектов данной проблемы".
В июле Еврокомиссия, продолжил представитель ЕК, предложила Совету ЕС меру, касающуюся визовых ограничений для ряда стран, включая Ирак. Это, по его словам, было сделано с целью улучшить сотрудничество Евросоюза и государств-членов с этими странами по вопросу реадмиссии.
"И это тоже один из ключевых аспектов для управления кризисом на границе Литвы и Белоруссии", - пояснил Янц.
Находясь в Литве, еврокомиссар Йохансон заявила о ситуации на границе с Белоруссией: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Белоруссией".
"Мы столкнулись с агрессивными действиями режима Лукашенко, которые специально направлены на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это агрессивные действия с целью провокации", - заявила член ЕК.
Йохансон также сообщила, что ЕК готова выделить дополнительное финансирование на охрану границы.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник провел телефонные переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"После моего визита на границу в июле мы обсудили незаконные переходы из Белоруссии и ухудшение ситуации в Литве. Границы Литвы - это границы ЕС. ЕС будет полностью и конкретно поддерживать Литву", - написал в твиттере Мишель.
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