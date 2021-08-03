Цены на нефть замедлили снижение, Brent торгуется на уровне $72,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедляют снижение после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $72,32 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,42 за баррель, что на $0,84 (1,18%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы беспокоятся, что это вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырьё.