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ТЭК 03.08.2021 20:22

Цены на нефть замедлили снижение, Brent торгуется на уровне $72,32 за баррель

Цены на нефть эталонных марок замедляют снижение после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $72,32 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,42 за баррель, что на $0,84 (1,18%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу последствий распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай. Инвесторы беспокоятся, что это вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на сырьё.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]