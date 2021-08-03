В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 931 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 345,882 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 431 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. По состоянию на 3 августа общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5034 человек.
От COVID-19 вылечились 333,492 тыс. человек (+225 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 356 человек.
За сутки медики провели 10,257 тыс. тестов на коронавирус против 6,238 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 060,235 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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