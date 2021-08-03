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Здравоохранение 03.08.2021 20:30

В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 931 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 345,882 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 431 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. По состоянию на 3 августа общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5034 человек.

От COVID-19 вылечились 333,492 тыс. человек (+225 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 356 человек.

За сутки медики провели 10,257 тыс. тестов на коронавирус против 6,238 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 060,235 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]