В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 931 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 345,882 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 431 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека. По состоянию на 3 августа общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5034 человек.

От COVID-19 вылечились 333,492 тыс. человек (+225 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 356 человек.

За сутки медики провели 10,257 тыс. тестов на коронавирус против 6,238 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 060,235 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков