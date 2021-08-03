Кандидат от социал-демократов Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов - опрос

Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного исследовательским институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

По данным опроса, за Шольца в случае прямых выборов канцлера готовы проголосовать 21% респондентов, за кандидата от "Зеленых" Анналену Бэрбок -18%. Кандидат от Христианско-демократического союза ХДС Ангелы Меркель Армин Лашет пока получает только 15% голосов граждан. Еще месяц назад за Лашета были готовы голосовать 25%.

Что же касается самих партий, то здесь дело обстоит несколько иначе - пока на первое место выходит ХДС с 26% голосов, второе место получают "Зеленые" - за них готовы проголосовать 20% граждан. Социал-демократы СДПГ за два месяца до выборов могут рассчитывать на 16% голосов избирателей, "Свободная демократическая партия" - на 13%, правая "Альтернатива для Германии" - на 10%, "Левые" могут получить 6%.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет определен канцлер Германии, пройдут 26 сентября 2021 года.