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Дальнее зарубежье 03.08.2021 22:55

Кандидат от социал-демократов Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов - опрос

Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц лидирует в предпочтениях немецких избирателей за два месяца до выборов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного исследовательским институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.

По данным опроса, за Шольца в случае прямых выборов канцлера готовы проголосовать 21% респондентов, за кандидата от "Зеленых" Анналену Бэрбок -18%. Кандидат от Христианско-демократического союза ХДС Ангелы Меркель Армин Лашет пока получает только 15% голосов граждан. Еще месяц назад за Лашета были готовы голосовать 25%.

Что же касается самих партий, то здесь дело обстоит несколько иначе - пока на первое место выходит ХДС с 26% голосов, второе место получают "Зеленые" - за них готовы проголосовать 20% граждан. Социал-демократы СДПГ за два месяца до выборов могут рассчитывать на 16% голосов избирателей, "Свободная демократическая партия" - на 13%, правая "Альтернатива для Германии" - на 10%, "Левые" могут получить 6%.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет определен канцлер Германии, пройдут 26 сентября 2021 года.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИТИКИ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]