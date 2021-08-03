В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

Неизвестные, возможно, угнали танкер близ побережья ОАЭ, говорится в заявлении Морской торговой организации Соединенного Королевства, распространенном во вторник.

Инциденту присвоена категория "возможный угон судна". Он происходит примерно в 111 км от эмирата Эль-Фуджайра.

В заявлении Морской торговой организации Соединенного Королевства отмечается, что речь идет не об атаке пиратов.

Других подробностей не приводится.