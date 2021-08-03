В Великобритании заявляют о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ

Неизвестные, возможно, угнали танкер близ побережья ОАЭ, говорится в заявлении Морской торговой организации Соединенного Королевства, распространенном во вторник.
Инциденту присвоена категория "возможный угон судна". Он происходит примерно в 111 км от эмирата Эль-Фуджайра.
В заявлении Морской торговой организации Соединенного Королевства отмечается, что речь идет не об атаке пиратов.
Других подробностей не приводится.
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