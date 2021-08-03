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Внешняя политика 03.08.2021 22:57

РФ принимает активное участие в обсуждении вопроса размещения пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы - посол

Посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил об осуществляемых работах в рамках предложения премьер-министра Никола Пашиняна о размещении российских пограничников или международных наблюдателей вдоль армяно-азербайджанской границы.

"Частично эта идея реализована в Сюникской области Армении, где размещены посты российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы в дополнение к тем местам службы, которые традиционно отводились российским пограничниками - это границы с Ираном и Турцией", - сказал Копыркин в интервью Общественному телевидению Армении.

"Были привлечены немалые дополнительные средства из России, в том числе, личный состав, чтобы расположить наших пограничников в проблемных районах, где дорога петляет по двум территориям (Армении и Азербайджана - ИФ)", - отметил посол.

По его словам, что касается остальных проблемных участков, то "вопросы обсуждаются с активным участием российской стороны".

"Мы понимаем всю важность этой проблемы. Российская сторона готова предпринять соответствующие шаги. Это вопрос, который требует еще обсуждений в трехстороннем формате (Армения-Азербайджан-Россия - ИФ). Работа такая ведется, практическая работа", - отметил Копыркин.

В конце июля Пашинян предложил России разместить опорные пункты своих пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что, по его словам, "даст возможность осуществить работы по демаркации и делимитации границ (с Азербайджаном - ИФ) без риска военных столкновений".

Кроме того, Пашинян предложил ОДКБ разместить вдоль границы мониторинговую миссию, а в условиях невозможности осуществления такой миссии в рамках ОДКБ "для Армении могут быть приемлемыми другие форматы, признанные международным сообществом, в том числе сопредседательства Минской группы ОБСЕ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ПОСОЛ


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