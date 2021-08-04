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Здравоохранение 04.08.2021 09:20

29 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Олимпиаде в Токио

Коронавирус обнаружен еще у 29 человек, связанных с Олимпиадой в Токио, сообщают местные СМИ в среду.

По их данным, среди 29 зараженных - четыре спортсмена, прибывшие в Японию из-за рубежа.

Отмечается, что это самое большое число выявленных случаев COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой, с июля.

Общее число случаев заражения COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 322.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]