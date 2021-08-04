29 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Олимпиаде в Токио

Коронавирус обнаружен еще у 29 человек, связанных с Олимпиадой в Токио, сообщают местные СМИ в среду.
По их данным, среди 29 зараженных - четыре спортсмена, прибывшие в Японию из-за рубежа.
Отмечается, что это самое большое число выявленных случаев COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой, с июля.
Общее число случаев заражения COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 322.
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