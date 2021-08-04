Третье за несколько часов сильное землетрясение зафиксировано у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 вновь зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 08:40 в среду землетрясения находился в 58 км юго-восточнее города Иваки.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Ранее в 00:33 и 00:43 о вторник в этом районе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,9 и 5,6 соответственно.