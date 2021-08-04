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Дальнее зарубежье 04.08.2021 09:40

Третье за несколько часов сильное землетрясение зафиксировано у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 вновь зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 08:40 в среду землетрясения находился в 58 км юго-восточнее города Иваки.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Ранее в 00:33 и 00:43 о вторник в этом районе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,9 и 5,6 соответственно.

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Тэги: ЯПОНИЯ, CЕЙСМОАКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]