Третье за несколько часов сильное землетрясение зафиксировано у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 вновь зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр зафиксированного в 08:40 в среду землетрясения находился в 58 км юго-восточнее города Иваки.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Ранее в 00:33 и 00:43 о вторник в этом районе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,9 и 5,6 соответственно.
РФ принимает активное участие в обсуждении вопроса размещения пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы - посол
Эрдоган поблагодарил Алиева за помощь Турции в тушении лесных пожаров
Милли Меджлис лишил неприкосновенности депутата, избившего полицейского
Акционеры СК Qala Sigorta в августе изберут независимого члена совета директоров
Оборот по сделкам на БФБ за 7 месяцев 2021г вырос на 57%
Нефть дешевеет третью сессию подряд, Brent торгуется на уровне $72,39 за баррель
Mattel создала Барби в честь разработчика вакцины от коронавируса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 199,5 млн - университет Хопкинса
29 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Олимпиаде в Токио
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог