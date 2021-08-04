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Дальнее зарубежье 04.08.2021 09:50

Коронавирус продолжает распространяться в Китае - данные Госкомздрава КНР

В минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

По информации госкомитета, в понедельник был зарегистрирован 61 внутренний случай.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма "Дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в восточной провинции Цзянсу, административный центр которой город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина - с населением более 9,3 млн - поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]