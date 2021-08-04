Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

"Я думаю, что он должен уйти в отставку", - сказал Байден на пресс-конференции.

Президент напомнил, что еще в марте заявлял, что, если расследование придет к выводу о виновности Куомо в сексуальных домогательствах, то он рекомендует ему уйти в отставку.

"Послушайте, я говорил, что, если расследование генпрокурора придет к выводу о том, что обвинения верны, я еще в марте рекомендовал ему уйти в отставку. (...) Я не читал отчет (о расследовании - ИФ). Я не знаю подробностей. Все, что я знаю, это конечный результат", - отметил Байден.

Сам губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отрицает свою вину и не собирается уходить со своего поста.

Ранее во вторник прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, продлившегося пять месяцев. Следователи пришли к выводу, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, в том числе - своих сотрудниц, нарушив как федеральное законодательство, так и законы штата.

Также следователи считают, что Куомо и его команда приняли меры, чтобы отомстить минимум одной пострадавшей от действий губернатора женщины за то, что она решила не скрывать от общественности действия губернатора.