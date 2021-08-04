Mattel создала Барби в честь разработчика вакцины от коронавируса

Компания Mattel создала куклу Барби по образу одного из разработчиков вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca - профессора-вакционолога Сары Гилберт, дамы Ордена Британской империи.
Ученая сказала журналистам, что сначала решение компании показалось ей "очень странным", но затем она стала надеяться, что создание такой куклы вдохновит девочек на учебу и выбор карьеры в сферах науки, технологий, инженерии и математики (STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Ей хотелось бы, чтобы дети, которые увидели "ее Барби", поняли, насколько важна работа в науке и как она помогает миру. "Мне хочется, чтобы моя кукла показала детям профессии, о которых они могли раньше и не знать, например, вакцинолога", - цитирует ее Guardian.
Mattel выпустила еще пять Барби в честь женщин, преуспевших в сфере науки и технологий (STEM). Среди прообразов кукол, к примеру австралийская создательница многоразового защитного костюма для медиков Кирби Уайт и бразильская ученая-биомедик Жаклин Гоэс де Жезус.
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