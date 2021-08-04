Нефть дешевеет третью сессию подряд, Brent торгуется на уровне $72,39 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, уменьшаясь третью сессию подряд.
Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 во вторник составляет $72,39 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,48 (0,66%) - до $72,41 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,35 за баррель, что на $0,21 (0,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,7 (1%) - до $70,56 за баррель.
"Хотя поводов для оптимизма остается достаточно, - и я уверен, что это в основном будет так на протяжении следующих месяцев, - похоже, внимание в большей степени переключилось на ситуацию с распространением штамма "дельта", особенно, в Китае" - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, которого цитирует S&P Global Platts.
Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. б/с.
Этот тренд продолжится до истечения ограничений, который на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.
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