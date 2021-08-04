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СНГ 04.08.2021 10:10

Переговоры Зеленского и Байдена пройдут без шантажа - глава МИД Украины

Какие бы ни были подняты темы на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, в их беседе не будет "повышенных тонов", заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба в фейсбуке утром в среду.

По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США".

Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они готовят первый официальный визит Зеленского в Америку, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - отметил глава украинского дипведомства.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]