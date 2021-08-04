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Финансы 04.08.2021 11:21

Оборот по сделкам на БФБ за 7 месяцев 2021г вырос на 57%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2021 года составил 9 млрд 468 млн 753,506 тыс. манатов, что на 56,9% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 528 млн 522,339 тыс. манатов (рост на 41,3%). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 791 млн 611,893 тыс. манатов (рост в 2,1 раза). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 194 млн 122,411 тыс. манатов, на вторичном рынке - 597 млн 489,482 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 736 млн 910,446 тыс. манатов (рост на 21,9%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 596 млн 281,282 тыс. манатов, на вторичном - 140 млн 629,164 тыс. манатов.

За 7 месяцев текущего года на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 211 млн 21,022 тыс. манатов (спад в 6 раз). При этом на долю первичного рынка пришлось 114 млн 569,694 тыс. манатов, вторичного рынка - 96 млн 451,328 тыс. манатов. В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на первичном рынке составил 105 млн манатов, на вторичном рынке - 62 млн 909,939 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-июле в общем обороте БФБ пришлось 3 млрд 729 млн 210,146 тыс. манатов (рост в 4,3 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец июля составила 4 млрд 303 млн 386,95 тыс. манатов, что на 11% больше показателя на начало 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БФБ, ОБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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